В Ингушетии задумали открыть первую национально-духовную гимназию

Как рассказал газете «Ингушетия» сам инициатор идеи, изучение основ национальной этики, культуры и истории будет лишь частью образовательной модели гимназии. По сути это будет обычная школа с федеральными государственными образовательными стандартами. Но особый акцент в учреждении будет делаться на углубленном обучении учащихся Священному Корану, приобщении детей и подростков к национально-духовной культуре.

«Я давно рассматривал идею создания образовательной модели, где каждое из включенных в нее учебных заведений было бы логическим продолжением предыдущего, то есть школа — колледж — университет. Начал я, получается, с середины, первым появился колледж, затем университет и сейчас, думаю, подоспело время для гимназии», — сказал нашему изданию директор колледжа.

По его словам, в сельском поселении Троицкое уже выбран подходящий участок рядом с памятником героям гражданской войны, где в ближайшее время может появиться новый объект. Энтузиаст просвещения решил присвоить гимназии имя своей покойной матери Марем Батыровой, на протяжении долгого времени обучавшей единоверцев Священному Писанию.

Замысел Алиханова с большой радостью воспринял имам мечети с. п. Троицкое Али Арапханов. Уважаемый религиозный деятель в беседе с автором проекта сказал, что и сам мечтал, чтобы в республике стали появляться учебные заведения, где светские науки шли бы рука об руку с духовными.

Узнав о том, что на участке будет возводиться не очередной торговый объект, а школа нового типа, местные жители выразили готовность оказывать посильную помощь в ее строительстве.

Изучению Корана дети посвятят все одиннадцать лет учебы. Как будет выглядеть и из чего состоять в деталях этот раздел учебной программы, гимназии еще предстоит решить. Опираться будут на практики других школ аналогичной направленности, существующих в России.

Обязательным условием приема детей в заведение будет знание ими трех алфавитов — ингушского, арабского, русского. Учиться в образовательном учреждении совершенно бесплатно смогут дети из всех социальных групп.

Оказать помощь в реализации плана вызвались несколько известных в Ингушетии именитых спортсменов, обещали, что не останутся в стороне от вопроса, и в представительстве Духовного управления мусульман России на Северном Кавказе, с которым у колледжа имени А. Гагиева сложились добрые отношения. Алиханов уверен, что к проекту подключатся и крупные меценаты.

Оснащение национально-духовной гимназии возьмет на себя сам инициатор идеи.

Застольный этикет, этикет общения младшего со старшим, обычай уступать дорогу, как подобает держаться молодежи в присутствии взрослых (хоза г1улах) определяют самобытность ингушского народа. Все эти знания, которые, казалось бы, должны были передавать родители своим чадам, будут прививать в новом учебном заведении, открытие которого назрело давно.