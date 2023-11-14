В Ингушетии зафиксирован факт повреждения прибора учета электроэнергии

На месте работают специалисты филиала «Ингушэнерго» и следственно-оперативная группа МО МВД России по Сунженскому району. По факту порчи имущества гарантирующий поставщик направил в правоохранительные органы республики соответствующие заявления. В случае фиксации умышленного повреждения нарушителям грозит уголовная ответственность. Также необходимо будет возместить энергокомпании нанесенный ущерб: злоумышленник оплатит демонтаж испорченного ПКУ, покупку нового и его установку.

Напомним, «Россети Северный Кавказ» реализуют в Ингушетии проект по снижению коммерческих потерь электроэнергии, основная составляющая которых — энерговоровство. В регионе энергетики традиционно делали упор на тесное взаимодействие с правоохранительными органами и регулярные рейдовые мероприятия. Новым шагом стала проверка потребления энергоресурса крупными предприятиями, предусматривающая установку дорогостоящих пунктов коммерческого учета. В настоящее время в республике смонтировано 38 таких приборов.

Комплексное исследование позволит гарантирующему поставщику получить объективные данные об электропотреблении коммерческих структур, выявив абонентов, передающих заниженные показания. Если по итогам контрольных мероприятий специалисты обнаружат факты хищений, нарушившие закон потребители заплатят существенно больше стоимости электроэнергии, которую могли бы получить законным путем. Им также грозит административная и уголовная ответственность.

«Безусловно, проверка реального потребления электроэнергии крупными коммерческими объектами — очень важный для надежного электроснабжения региона проект —будет продолжена. Противодействие, с которым мы сталкиваемся — ожидаемо, и мы знаем, как работать с подобными факторами», — подчеркнул заместитель директора филиала «Ингушэнерго» по реализации и развитию услуг Рашид Барахоев.

Вопрос снижения сверхнормативных потерь в энергосетях — на особом контроле руководства компании «Россети Северный Кавказ», поскольку без повышения энергоэффективности невозможно обеспечить надежное электроснабжение потребителей и сдерживать рост тарифа.

Кроме того, несанкционированное подключение или вмешательство в работу приборов учета, набросы и врезки могут стать причиной коротких замыканий, пожаров, а также поражения электрическим током.