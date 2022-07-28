В Ингушетии зафиксирован наибольший рост в сфере водоотведения и утилизации ТКО в СКФО

0

Промпроизводство в Ингушетии в первом полугодии увеличилось почти на 14%, наибольший рост среди регионов СКФО зарегистрирован в республике (в 2,2 раза) в сфере водоснабжения и водоотведения, а также утилизации отходов.

Как сообщается на сайте Северо-Кавказстата, индекс промышленного производства в Северо-Кавказском федеральном округе в январе-июне 2022 года составил 110,2%,

По итогам первого полугодия промпроизводство выросло в Дагестане (на 29%), Ингушетии (на 13,9%), Чечне (на 11,6%), Северной Осетии (на 10,3%), КЧР (на 7,6%), Ставропольском крае (на 3,5%), сократилось — в КБР (на 6,1%).

Индекс в сфере добычи полезных ископаемых в целом по СКФО составил 100,7%. Наибольший рост зафиксирован на Ставрополье (на 26,7%), снижение — в Дагестане (на 11,6%).

Индекс в сфере обрабатывающих производств по федеральному округу за первое полугодие равнялся 108,9%. Существенный рост зафиксирован в Дагестане (на 34,5%) и Северной Осетии (на 31,5%).

Индекс в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром в СКФО достиг в январе-июне текущего года 111,1%, при этом самым значительным рост был в КЧР (на 20,6%).

В январе-июне 2022 года индекс производства в сфере водоснабжения и водоотведения, а также утилизации отходов составил 117,7%. В этой сфере наибольший рост зарегистрирован в Ингушетии (в 2,2 раза), снижение — в Северной Осетии (на 21%).

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В трех больницах Ингушетии установлены новые кислородные станции
Дом народного творчества Ингушетии оказал методическую помощь ансамблю «Онгушт»
В поликлинику Карабулака Ингушетии поступило новое медицинское оборудование
Жительница Ингушетии попала под следствие за фейки об армии
В городе Сунже Ингушетии устранено более 10 прорывов водопроводов за текущую неделю
В Сунже Ингушетии продолжает работать горячая линия по вопросам неформальной занятости населения
В городе Назрани Ингушетии продолжается работа по озеленению улиц
Юнармейцы Ингушетии приняли участие в акции, посвящённой памяти детей — жертв войны на Донбассе
Три игрока Малгобекского «Ангушта» включены в символическую сборную очередного тура группы «А» ЮФЛ-Юг
В высокогорном селе Ольгети Ингушетии строится новая школа в рамках нацпроекта
Назрановский «Ангушт» сыграл вничью с ростовской «Нахичеванью»

Главное

Яндекс.Метрика

 