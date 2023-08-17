Статистика

В Ингушетии зафиксирован рост объемов розничной торговли на 4,1%

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Оборот розничной торговли в СКФО в январе-июне 2023 года увеличился на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1 трлн рублей, сообщает Северо-Кавказстат.

По информации ведомства, рост объемов розничной торговли зафиксирован в Ставропольском крае (на 8,2%), КБР (на 5,5%), Дагестане (на 4,6%), Ингушетии (на 4,1%), Чечне (на 3,2%) и Северной Осетии (на 2,1%), снижение — в КЧР (на 1,7%).

По величине оборота розничной торговли в округе лидирует Ставрополье (302 млрд рублей).

Оборот оптовой торговли в округе за отчетный период вырос на 23,5% — до 610,7 млрд рублей.

По величине оборота оптовой торговли на первой позиции также Ставрополье — 406,9 млрд рублей.

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