В Ингушетии зафиксировано 40 случаев заражения штаммом «омикрон»

«Приняты все необходимые меры по обеспечению готовности здравоохранения республики к распространению нового штамма Covid-19 и связанного с этим вероятного роста заболеваемости в ближайшие недели. Имеется достаточный запас коечного фонда для госпитализации больных», — заверил Калиматов.

Он напомнил, что правительством России республике дополнительно выделено более 10 млн рублей на обеспечение лекарствами пациентов, которым оказывают медицинскую помощь в амбулаторных условиях. Препараты поступят в республиканские больницы и поликлиники.

Руководитель субъекта считает, что для малобюджетных регионов это серьезное подспорье, поскольку в борьбе с болезнью одного энтузиазма врачей недостаточно, нужны лекарства в больших объемах, чтобы не только стационарные больные, но и пациенты, лечащиеся амбулаторно, могли получать необходимую медицинскую помощь и избежать дальнейших осложнений.

Напомним, в Ингушетии на 27 января 30 862 — впервые установленных диагнозов Covid-19 (+151 человек за сутки). Умерло 504 пациента, выздоровело — 28 626.