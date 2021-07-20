В Ингушетии загорелась кровля частного дома, никто не пострадал

Сообщение о том, что в городе Карабулаке произошло возгорание поступило в дежурную смену ГУ МЧС по республике в 11.35 мск. Площадь пожара составила 192 кв. м, жертв и пострадавших нет.

Причина пожара и обстоятельства происшедшего устанавливаются.

На тушение пожара привлекались силы и средства Главного управления МЧС по Ингушетии в количестве 8 человек и 2 единицы техники.