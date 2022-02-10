Пожар

В Ингушетии загорелась пристройка к жилому дому

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В четверг рано утром в сельском поселении Галашки Сунженского района Ингушетии произошел пожар, сообщает пресс-служба МЧС по республике.

По прибытии на место происшествия пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит пристройка к дому на территории частного домовладения.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Причина возгорания и обстоятельства происшедшего устанавливаются.

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