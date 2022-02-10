В Ингушетии загорелась пристройка к жилому дому
В четверг рано утром в сельском поселении Галашки Сунженского района Ингушетии произошел пожар, сообщает пресс-служба МЧС по республике.
По прибытии на место происшествия пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит пристройка к дому на территории частного домовладения.
Площадь пожара составила 20 квадратных метров.
В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Причина возгорания и обстоятельства происшедшего устанавливаются.