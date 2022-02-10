В Ингушетии загорелась пристройка к жилому дому

По прибытии на место происшествия пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит пристройка к дому на территории частного домовладения.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Причина возгорания и обстоятельства происшедшего устанавливаются.