Пожар

В Ингушетии загорелся автомобиль марки Volvo

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На федеральной автодороге Р-217 «Кавказ» в сторону сельского поселения Троицкое Сунженского района Ингушетии загорелся автомобиль, погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба регионального чрезвычайного ведомства.

«Сообщение о ЧП поступило в дежурную смену ГУ МЧС России по республике в 20.19 мск 14 декабря. По прибытии на место происшествия пожарно-спасательных подразделений было установлено, что произошло возгорание автомашины «Вольво». Площадь пожара составила 2 квадратных метра», — говорится в релизе.

Причина пожара и обстоятельства происшедшего устанавливаются.

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