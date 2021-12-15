В Ингушетии загорелся автомобиль марки Volvo

«Сообщение о ЧП поступило в дежурную смену ГУ МЧС России по республике в 20.19 мск 14 декабря. По прибытии на место происшествия пожарно-спасательных подразделений было установлено, что произошло возгорание автомашины «Вольво». Площадь пожара составила 2 квадратных метра», — говорится в релизе.

Причина пожара и обстоятельства происшедшего устанавливаются.