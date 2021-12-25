Пожар

В Ингушетии загорелся цех по производству пластиковых изделий

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В сельском поселении Яндаре Назрановского района Ингушетии в субботу рано утром загорелся цех по производству пластиковых изделий, никто не пострадал.

Сообщение о возгорании поступило в дежурную смену ГУ МЧС по республике в 06.16 мск. По прибытии на место происшествия пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит цех по производству пластиковых изделий. Площадь пожара составила 160 квадратных метров.

В результате происшествия погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба регионального чрезвычайного ведомства.

Причина пожара и обстоятельства происшедшего устанавливаются.

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