В Ингушетии загорелся цех по производству пластиковых изделий

Сообщение о возгорании поступило в дежурную смену ГУ МЧС по республике в 06.16 мск. По прибытии на место происшествия пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит цех по производству пластиковых изделий. Площадь пожара составила 160 квадратных метров.

В результате происшествия погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба регионального чрезвычайного ведомства.

Причина пожара и обстоятельства происшедшего устанавливаются.