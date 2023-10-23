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В Ингушетии загорелся частный дом

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В сельском поселении Кантышево Назрановского района загорелся частный дом, погибших и пострадавших нет, сообщили газете «Ингушетия» в понедельник, 23 октября, в ГУ МЧС по региону.

«22 октября в сельском поселении Кантышево по улице Ингушская No62 произошло возгорание в жилом доме. Площадь пожара составила 14 квадратных метров», — рассказал собеседник.

По его словам, в результате происшествия погибших и пострадавших нет.

Отмечается, что В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

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