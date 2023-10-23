В Ингушетии загорелся частный дом

«22 октября в сельском поселении Кантышево по улице Ингушская No62 произошло возгорание в жилом доме. Площадь пожара составила 14 квадратных метров», — рассказал собеседник.

По его словам, в результате происшествия погибших и пострадавших нет.

Отмечается, что В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего.