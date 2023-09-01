В Ингушетии загорелся мусорный полигон
В сельском поселении Нестеровское Сунженского района республики загорелся мусорный полигон, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе Минприроды региона.
На место возгорания прибыл руководитель экологического ведомства Саварбек Холохоев. Здесь же находятся представители ООО «Экосистема» и Росприроднадзора.
«Текущее событие связано с возникновением горения твердых коммунальных отходов на площади, предположительно превышающей 100 квадратных метров. Из-за интенсивного задымления точно сказать пока затруднительно», — говорится в релизе.