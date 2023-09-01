Экология

В Ингушетии загорелся мусорный полигон

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В сельском поселении Нестеровское Сунженского района республики загорелся мусорный полигон, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе Минприроды региона.

На место возгорания прибыл руководитель экологического ведомства Саварбек Холохоев. Здесь же находятся представители ООО «Экосистема» и Росприроднадзора.

«Текущее событие связано с возникновением горения твердых коммунальных отходов на площади, предположительно превышающей 100 квадратных метров. Из-за интенсивного задымления точно сказать пока затруднительно», — говорится в релизе.

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