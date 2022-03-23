В Ингушетии загорелся заброшенный маслозавод

"В Троицком загорелось здание, в котором раньше был маслозавод. Огонь распространился на площади в 325 кв. м. Пожар вспыхнул в 05:05 мск. Тушить возгорание отправились 13 человек и три единицы техники. По предварительным данным, в пожаре никто не погиб и не пострадал, говорится в сообщении.

На месте пожара работают спасатели, они устанавливают причины и обстоятельства случившегося.