В Ингушетии загорелся заброшенный маслозавод
В сельском поселении Троицкое Сунженского района Ингушетии потушили заброшенный маслозавод. Причину возгорания уточняют, сообщает пресс-служба МЧС региона.
"В Троицком загорелось здание, в котором раньше был маслозавод. Огонь распространился на площади в 325 кв. м. Пожар вспыхнул в 05:05 мск. Тушить возгорание отправились 13 человек и три единицы техники. По предварительным данным, в пожаре никто не погиб и не пострадал, говорится в сообщении.
На месте пожара работают спасатели, они устанавливают причины и обстоятельства случившегося.