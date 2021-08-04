Пожар

В Ингушетии загорелся жилой дом, никто не пострадал

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В городе Карабулаке Ингушетии рано утром в среду загорелся жилой дом, погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба регионального чрезвычайного ведомства.

Сообщение о том, что произошел пожар, поступило в дежурную смену Главного управления МЧС по республике в 03:18 мск 4 августа. Площадь возгорания составила 134 кв. м.

Причина возгорания и обстоятельства происшедшего устанавливаются.

На тушение пожара привлекались силы и средства ГУ МЧС по региону в количестве 21 человек и 5 единиц техники.

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