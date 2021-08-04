В Ингушетии загорелся жилой дом, никто не пострадал
В городе Карабулаке Ингушетии рано утром в среду загорелся жилой дом, погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба регионального чрезвычайного ведомства.
Сообщение о том, что произошел пожар, поступило в дежурную смену Главного управления МЧС по республике в 03:18 мск 4 августа. Площадь возгорания составила 134 кв. м.
Причина возгорания и обстоятельства происшедшего устанавливаются.
На тушение пожара привлекались силы и средства ГУ МЧС по региону в количестве 21 человек и 5 единиц техники.