В Ингушетии загорелся жилой дом, никто не пострадал

Сообщение о том, что произошел пожар, поступило в дежурную смену Главного управления МЧС по республике в 03:18 мск 4 августа. Площадь возгорания составила 134 кв. м.

Причина возгорания и обстоятельства происшедшего устанавливаются.

На тушение пожара привлекались силы и средства ГУ МЧС по региону в количестве 21 человек и 5 единиц техники.