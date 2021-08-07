Пожар

В Ингушетии загорелся жилой дом, никто не пострадал

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В городе Сунжа Ингушетии накануне поздно вечером загорелся жилой дом, погибших и пострадавших нет.

Сообщение о том, что произошло возгорание поступило в дежурную смену ГУ МЧС по республике 6 августа в 22.25 мск. По прибытии на место происшествия пожарно-спасательных расчетов было установлено, что горит жилой дом. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров.

Причина пожара и обстоятельства происшедшего устанавливаются.

На тушение пожара привлекались силы и средства чрезвычайного ведомства в количестве 8 человек и двух единиц техники.

 

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