В Ингушетии загорелся жилой дом, никто не пострадал
В городе Сунжа Ингушетии накануне поздно вечером загорелся жилой дом, погибших и пострадавших нет.
Сообщение о том, что произошло возгорание поступило в дежурную смену ГУ МЧС по республике 6 августа в 22.25 мск. По прибытии на место происшествия пожарно-спасательных расчетов было установлено, что горит жилой дом. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров.
Причина пожара и обстоятельства происшедшего устанавливаются.
На тушение пожара привлекались силы и средства чрезвычайного ведомства в количестве 8 человек и двух единиц техники.