В Ингушетии загорелся жилой дом, никто не пострадал

Сообщение о том, что произошло возгорание поступило в дежурную смену ГУ МЧС по республике 6 августа в 22.25 мск. По прибытии на место происшествия пожарно-спасательных расчетов было установлено, что горит жилой дом. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров.

Причина пожара и обстоятельства происшедшего устанавливаются.

На тушение пожара привлекались силы и средства чрезвычайного ведомства в количестве 8 человек и двух единиц техники.