В Ингушетии загорелся жилой дом, никто не пострадал
В сельском поселении Алхасты Сунженского района Ингушетии рано утром в воскресенье произошел пожар в частном доме, сообщает пресс-служба МЧС по республике.
«По прибытии на место происшествия пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит жилой дом. Площадь пожара составила 25 квадратных метров. В результате происшествия погибших и пострадавших нет», — говорится в релизе.
Причина пожара и обстоятельства происшедшего устанавливаются.
На тушение пожара привлекались силы и средства чрезвычайного ведомства — 11 человек и 2 единицы техники.