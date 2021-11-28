Пожар

В Ингушетии загорелся жилой дом, никто не пострадал

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В сельском поселении Алхасты Сунженского района Ингушетии рано утром в воскресенье произошел пожар в частном доме, сообщает пресс-служба МЧС по республике.

«По прибытии на место происшествия пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит жилой дом. Площадь пожара составила 25 квадратных метров. В результате происшествия погибших и пострадавших нет», — говорится в релизе.

Причина пожара и обстоятельства происшедшего устанавливаются.

На тушение пожара привлекались силы и средства чрезвычайного ведомства — 11 человек и 2 единицы техники.

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