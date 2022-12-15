Лесничество

В Ингушетии заготовили 100 кг семян лесных растений

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Лесоводы Ингушетии заготовили 100 кг семян лесных растений: 50 кг ясеня обыкновенного и 50 кг желудей дуба красного, сообщает пресс-служба природоохранного ведомства.

Отмечается, что результаты анализа показали: они имеют первый и второй класс высокого качества. Все семена получили удостоверения, которые свидетельствуют о достижении необходимых посевных качеств.

Специалистами Минприроды продолжается посев кондиционных и районированных семян лесных растений. Это делается в целях получения посадочного материала, который необходим для лесовосстановительных мероприятий.

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