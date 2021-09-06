Перепись

В Ингушетии заключат договоры на аренду более 150 помещений под переписные участки

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В Ингушетии заключат договоры на аренду 154 помещений под переписные участки на 58 дней с 29 сентября по 25 ноября текущего года. Планируется обеспечить надежную связь и наем более 150 транспортных средств на время проведения Всероссийской переписи населения.

Как проинформировал участников совещания в правительстве заместитель руководителя управления федеральной службы государственной статистики по СКФО Ибрагим Экажев, в рамках организации мероприятия органам исполнительной власти субъекта необходимо к 15 сентября обеспечить реализацию переданных им полномочий в соответствии с утвержденными нормативами.

Представитель статистического ведомства уточнил, что предварительная численность населения республики составляет 502 032 человека, для охвата которой и необходимо создать 154 переписных участка, на каждом из которых будет размещаться стационарный пункт, а также 913 счетных отделений.

По состоянию на 3 сентября контракты заключены шестью администрациями муниципальных образований, остальные намерены подписать их в установленный срок.

Также достигнуто и документально заверено соглашение о сотрудничестве по вопросам подготовки к мероприятиям переписи между региональным министерством экономического развития и избирательной комиссией республики. Оно предусматривает безвозмездное предоставление 9 охраняемых помещений для содержания переписной документации, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

Напомним, в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса, Всероссийская перепись населения была перенесена и пройдет в цифровом формате с 15 октября по 14 ноября текущего года, а основным его нововведением станет возможность самостоятельного заполнения жителями анкеты на Едином портале государственных услуг.

Предусмотрен и поквартирный обход, при котором переписчики будут работать с планшетами с защищенным программным обеспечением, специально выпущенными к мероприятию.

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