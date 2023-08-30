В Ингушетии заключили 96% контрактов по национальным проектам

«Из запланированных на этот год средств бюджетные обязательства приняты на 6 млрд 237 млн рублей, то есть 91 % от общего объема. Однако, учитывая, что из них не контрактуемыми являются 465,6 млн рублей, то общий процент подписанных контрактов составляет 96», — отметил он на заседании в правительстве.

Премьер-министр республики Владимир Сластенин дал ведомствам соответствующие поручения, подчеркнув свою поддержку и готовность предоставить необходимые ресурсы и содействие для успешной реализации нацпроектов в регионе.

В пресс-службе Главы и правительства Ингушетии напомнили, что в республике в текущем году реализуется 44 региональных проекта по 12 нацпроектам.