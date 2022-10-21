В Ингушетии заключили десятки соглашений для поддержки членов профсоюзов

Об этом на встрече с Главой региона в Магасе заявила председатель союза «Объединение организаций профсоюзов Республики Ингушетия» Хади Оздоева.

«Кроме того, набран штат Союза ООП РИ с юристами, организаторами и специалистами по охране труда, прошедшими обучение в Москве и практикующимися в Госинспекции по охране труда по республике, с которой также заключено соглашение о совместной работе», — сказала Оздоева.

По ее словам, проводится активная работа молодежного актива профобъединения с участием в благотворительных акциях в реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями здоровьями, а также совместно с Народным фронтом — в оказании гуманитарной помощи Донецкой и Луганской народным республикам.

По итогам встречи профактив заручился поддержкой руководителя субъекта, органам государственной власти будет рекомендовано создать первичные профсоюзные организации по спискам, подготовленным объединением.

«В качественном взаимодействии всех профобъединений субъекта, в вашей численности — ваша эффективность и сила. Я бы попросил вас усилить работу по расширению, а содействие со стороны органов исполнительной и, я уверен, законодательной власти, вам будет обеспечено», — цитирует Калиматова пресс-служба Главы и правительства республики.