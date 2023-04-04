Нацпроекты

В Ингушетии законтрактовано 96% объектов по нацпроектам

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В Ингушетии к 1 апреля текущего года законтрактовано 96,3% объектов в рамках нацпроектов. По оставшимся 3,7% ведется работа, подписание на стадии завершения.

Об этом руководителю субъекта Махмуд-Али Калиматову доложил на рабочей встрече начальник управления по организации проектной деятельности администрации Главы и правительства региона Бекхан Мальсагов.

По его слова, Минобрнауки, Минкультуры и Минспорта контрактацию исполнили на 100%, министерство автомобильных дорог — на 99,4%. Подписан 61 контракт из 65 запланированных. По благоустройству общественных территорий договоры подписаны всеми муниципалитетами.

Калиматов подчеркнул, что показатели и прогнозы по всем проектам положительные, но нельзя сбавлять темпы и необходимо на строгом контроле держать кассовое исполнение, сумма которого пока составляет 418 млн 259 тыс. рублей.

Он напомнил, что этом году реализация нацпроектов контролируется строже, более того неисполнение карается лишением средств без всяких переносов. «Следующий этап требует усердной и своевременной работы. Особое внимание обратите на ведомства, на которые ложится основная нагрузка — Минстрой, Минобразования, Минздрав», — цитирует Главу его пресс-служба.

Напомним, в текущем году республика принимает участие в реализации 44 региональных проектов по 12 нацпроектам. Общий объем финансовых средств на текущий год составляет — 5 млрд 221 млн рублей, из них: федеральные средства — 4 млрд 604 млн рублей, республиканский бюджет — 617 млн руб.

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