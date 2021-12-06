Прокуратура

В Ингушетии закрыли 20 сайтов за продажу фальшивых водительских удостоверений

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Суд удовлетворил иски прокуратуры республики о блокировке Интернет-ресурсов за торговлю водительскими удостоверениями, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе надзорного ведомства.

«Прокуратура выявила 20 интернет-ресурсов, предоставляющих посетителям возможность за денежные средства купить водительские удостоверения различной категории без прохождения соответствующей учебы в автошколе», — сказал собеседник издания.

По его данным, на сайтах содержалась подробная информация о порядке приобретения таких документов, предоставлялся большой выбор способов и методов оплаты и доставки.

По итогам проверки ведомство направляло в суд 20 административных исков о признании информации на интернет-ресурсах запрещенной к распространению в России и их закрытии.

Требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме, доступ к сайтам заблокирован.

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