В Ингушетии закупили 10 электроскутеров для туристов на внедорожной резине
10 трехколесных электроскутеров на внедорожной резине закупили в Ингушетии в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
Как отметили в пресс-службе республиканского комитета по туризму, это позволит привлечь еще больше интереса к экскурсиям в регионе, поскольку двухместные электроскутеры очень удобные в использовании и не требуется никакой специальной подготовки пассажира. Они развивают скорость до 45 км/час, на одном заряде можно проехать около 70 км.
Туриста будет сопровождать гид, который во время остановок будет знакомить с историей мест и достопримечательностями горного Джейрахского района республики. Во время тура есть шанс побывать в таких местах, посещение которых не предлагается во время стандартных экскурсий. Скутеры также будут предоставляться на прокат.
Реализация инициативы стала возможной благодаря грантовой поддержке, говорится в релизе.