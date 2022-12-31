В Ингушетии закупили 10 электроскутеров для туристов на внедорожной резине

Как отметили в пресс-службе республиканского комитета по туризму, это позволит привлечь еще больше интереса к экскурсиям в регионе, поскольку двухместные электроскутеры очень удобные в использовании и не требуется никакой специальной подготовки пассажира. Они развивают скорость до 45 км/час, на одном заряде можно проехать около 70 км.

Туриста будет сопровождать гид, который во время остановок будет знакомить с историей мест и достопримечательностями горного Джейрахского района республики. Во время тура есть шанс побывать в таких местах, посещение которых не предлагается во время стандартных экскурсий. Скутеры также будут предоставляться на прокат.

Реализация инициативы стала возможной благодаря грантовой поддержке, говорится в релизе.