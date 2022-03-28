Госзакупки

В Ингушетии закупки малого объема до 100 тыс. рублей переведены в электронный формат

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В Ингушетии осуществление государственных закупок малого объема до 100 тысяч рублей, по поручению Главы республики, переведено в электронный формат.

Об этом сообщил председатель комитета государственного заказа Заурбек Хаутиев на совещании под руководством премьер-министра региона Владимира Сластенина.

По данным руководителя ведомства, для повышения уровня теоретических и практических знаний контрактных управляющих комитетом госзаказа совместно с департаментом города Москвы по конкурентной политике в сентябре прошлого года проведен обучающий семинар для заказчиков по вопросам осуществления закупок малого объема посредством «электронных магазинов».

На семинаре были рассмотрены актуальные вопросы, касающиеся заказа у единственного поставщика с учетом последних изменений законодательства о контрактной системе в сфере закупок, а также функциональные особенности работы электронных магазинов на примере автоматизированной информационной системы «Портал поставщиков», предоставляющей заказчикам услуги по автоматизации процессов на безвозмездной основе.

В то же время в рамках обучающего процесса было разъяснено о праве заказчиков самостоятельного принятия решения об осуществлении данных закупок с использованием тех или иных дистанционных магазинов, в том числе на базе уже имеющихся электронных торговых площадок.

Также ранее председателем правительства Ингушетии было дано поручение руководителям исполнительных органов государственной власти пройти авторизацию в одном из функционирующих электронных магазинов для дальнейшего осуществления закупок малого объема.

По словам Хаутиева работа продолжается. По ее итогам на 24 марта текущего года в различных электронных маркетах (агрегаторах торговли) зарегистрировано 27 исполнительных органов государственной власти республики, размещено 6 закупок, информирует пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

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