«За 11 месяцев 2021 года количество закрывшихся предприятий сократилось относительно аналогичного периода коронакризисного 2020 года на четверть. Рынок покинули 345,7 тыс. компаний, что стало минимальным показателем «смертности» бизнеса за последние 6 лет», — говорится в исследовании.

Число закрытий предприятий особенно заметно снизилось в Псковской области (на 67,6%), Кабардино-Балкарии (-62,7%), Ингушетии (-62,3% до 220 компаний), Калининградской области (-61,1%), Оренбургской области (-56%), Чувашии (-53%), Красноярском крае (-51,2%), Якутии (-43,9%), Адыгее (-43,5%) и Мордовии (-42,6%).

В то же время в 15 регионах ликвидация бизнесов участилась. Наименее жизнеспособными оказались предприятия в Чукотском автономном округе (закрытия увеличились на 90,9%), Ставропольском крае (+67,7%), Липецкой области (+63,8%), Бурятии (+45%), Республике Алтай (+41,2%), Карелии (+27%), Томской области (+21,5%), Алтайском крае (+12,7%), Камчатском крае (+8,7%) и Магаданской области (+7,9%).

Основная часть закрытых компаний обладала признаками недобросовестного бизнеса и была ликвидирована по решению ФНС. Второй по численности группой являются недействующие юридические лица — фактически это брошенный бизнес, прекративший свою работу еще год назад, то есть в кризисном 2020 году, отмечается в материале.

Острая фаза пандемийного кризиса оказалась относительно недолгой, поэтому бизнес в целом оправился после тяжелого периода карантинных ограничений и обвалившегося потребительского спроса.

«Сейчас потребительский спрос восстанавливается, и финансовые показатели предприятий растут. Однако перед бизнесом встают новые проблемы, связанные с ростом издержек из-за разогнавшейся инфляции и удорожанием кредитов. Кроме того, последние полтора года бизнес существовал в ситуации неопределенности и по-прежнему пребывает в тревожном ожидании новых антиковидных мер, которые могут разом изменить рыночные правила. В этих условиях предприятиям сложнее строить долгосрочные планы, а для собственников малого бизнеса предпринимательская деятельность становится все более сложным и рискованным занятием», — отметила президент FinExpertiza Global Елена Трубникова.