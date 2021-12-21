В Ингушетии заметно снизилось число закрытий компаний — до 220 предприятий
Количество закрытых компаний в России за 2021 год сократилось до минимума за шесть лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование, проведенное международной аудиторско-консалтинговой сетью FinExpertiza.
«За 11 месяцев 2021 года количество закрывшихся предприятий сократилось относительно аналогичного периода коронакризисного 2020 года на четверть. Рынок покинули 345,7 тыс. компаний, что стало минимальным показателем «смертности» бизнеса за последние 6 лет», — говорится в исследовании.
Число закрытий предприятий особенно заметно снизилось в Псковской области (на 67,6%), Кабардино-Балкарии (-62,7%), Ингушетии (-62,3% до 220 компаний), Калининградской области (-61,1%), Оренбургской области (-56%), Чувашии (-53%), Красноярском крае (-51,2%), Якутии (-43,9%), Адыгее (-43,5%) и Мордовии (-42,6%).
В то же время в 15 регионах ликвидация бизнесов участилась. Наименее жизнеспособными оказались предприятия в Чукотском автономном округе (закрытия увеличились на 90,9%), Ставропольском крае (+67,7%), Липецкой области (+63,8%), Бурятии (+45%), Республике Алтай (+41,2%), Карелии (+27%), Томской области (+21,5%), Алтайском крае (+12,7%), Камчатском крае (+8,7%) и Магаданской области (+7,9%).
Основная часть закрытых компаний обладала признаками недобросовестного бизнеса и была ликвидирована по решению ФНС. Второй по численности группой являются недействующие юридические лица — фактически это брошенный бизнес, прекративший свою работу еще год назад, то есть в кризисном 2020 году, отмечается в материале.
Острая фаза пандемийного кризиса оказалась относительно недолгой, поэтому бизнес в целом оправился после тяжелого периода карантинных ограничений и обвалившегося потребительского спроса.
«Сейчас потребительский спрос восстанавливается, и финансовые показатели предприятий растут. Однако перед бизнесом встают новые проблемы, связанные с ростом издержек из-за разогнавшейся инфляции и удорожанием кредитов. Кроме того, последние полтора года бизнес существовал в ситуации неопределенности и по-прежнему пребывает в тревожном ожидании новых антиковидных мер, которые могут разом изменить рыночные правила. В этих условиях предприятиям сложнее строить долгосрочные планы, а для собственников малого бизнеса предпринимательская деятельность становится все более сложным и рискованным занятием», — отметила президент FinExpertiza Global Елена Трубникова.