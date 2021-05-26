В Ингушетии заново поставят спектакль «Ревизор», в котором сыграют ученики Василия Меркурьева

Спектакль в свое время стал настоящим триумфом ингушской труппы Чечено-Ингушского драматического театра имени Ханпаши Нурадилова. «Смелая, раскованная, с блестящими режиссерскими и актерскими находками, она являлась одной из заметных удач в сценической истории этой пьесы во второй половине ХХ века. Спектакль захватывал той стихией озорства, остроумной издевки, в которую окунул действие режиссер Р. Хакишев. Он мастерски сочинял массовые сцены, юмористические сюжеты, в которых по случаю приезда ревизора в метлы вплетали цветы», — писал театральный критик Михаил Швыдкой в журнале «Театр» в те годы.

На прошедшей в Министерстве культуры Ингушетии встрече с театральными деятелями глава ведомства Темерлан Дзейтов поддержал идею проведения ретро-спектакля.

«Проведение такого мероприятия станет одним из ярких событий в культурной жизни республики и привлечет всеобщее внимание, ввиду того что жители региона успели соскучиться по театральным постановкам и живой игре ингушских прославленных актеров. Очень важно подойти к этой постановке максимально ответственно и с полной самоотдачей», — отметил министр.

Режиссером новой постановки стала Фатима Ахкильгова, она рассказала о проделанной работе на данный момент. Уже две недели идет читка сценарного материала, и со дня на день начнется активный репетиционный процесс. Проведена работа с художником-оформителем, подготовлена режиссерская экспликация. Кроме того, в постановке планируют использовать живой звук с привлечением музыкантов, которые также будут выступать в роли актеров. На сцене прозвучат такие музыкальные инструменты, как гобой, скрипка, гитара и дахчан пандар.

Замминистра Айна Ильясова, обращаясь к молодому режиссеру-постановщику Фатиме Ахкильговой, отметила, что спектакль должен соответствовать высокому нравственному профессиональному уровню и способствовать появлению положительных эмоций от посещения театра.

«Необходимы новаторские формы подачи материала, соответствующие уровню развития современного зрителя», — сказала она.

В новой постановке «Ревизора» будут задействованы актеры прославленной труппы Василия Меркурьева, такие как заслуженная артистка Российской Федерации Тамара Яндиева, Айшет Кодзоева, Батыр Доскиев, Тухан Тумгоев, Мурад Тхостов, Султан Гайсанов, Любовь Эсмурзиева, Ибрагим Беков, а также актеры Ингушского драматического театра имени И. Базоркина Муртаз Озиев, Дугурхан Кодзоева, Руслан Зангиев. По приглашению Минкультуры принять участие в новой постановке откликнулись актеры, проживающие ныне за рубежом.