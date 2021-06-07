В Ингушетии запланирован ряд памятных мероприятий к Дню памяти и скорби

Об этом и других планируемых мероприятиях, посвященных Дню памяти и скорби, рассказал руководитель Министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики Руслан Волков на совещании под руководством премьера региона Владимира Сластенина.

По его словам, в траурном мероприятии планируется участие около сотни представителей органов государственной власти, депутатов Народного собрания республики, а также представителей общественных организаций и религиозных течений.

Кроме того, в канун очередной скорбной даты региональным министерством культуры планируется организация выставки «Вспомним их поименно», вечеров памяти и часов истории в культурных центрах. В Национальной библиотеке Ингушетии и домах культуры пройдут книжные выставки, спектакли, литературно-музыкальные композиции, часы мужества и беседы.

Администрацией Назрани будет организовано возложение цветов на мемориальном комплексе, а в Малгобеке пройдут акции «Свеча памяти и славы» и «Лучи Победы». Также во всех муниципальных образованиях республики планируется проведение бесед, литературных часов и тематических вечеров.

В память о солдатах, павших на полях сражений в годы Великой Отечественной войны, и сотрудниках органов внутренних дел республики, погибших при исполнении служебного долга, в республиканских газетах будут опубликованы тематические материалы, а на национальном телевидении «Ингушетия» выйдет серия передач, информирует пресс-служба Главы и правительства республики.

Напомним, в ночь с 21 на 22 июня 2004 года несколько крупных групп боевиков банды Шамиля Басаева одновременно совершили нападение на основные объекты правоохранительных структур Ингушетии, в результате 98 человек были убиты, еще 113 получили ранения различной степени тяжести. Бандиты не пощадили и гражданских лиц. Больше всего людей погибло не в ходе штурмов, а в результате зачисток, устроенных боевиками.