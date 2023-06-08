В Ингушетии запретили видеоролик, пропагандирующий деструктивное движение «Зацепинг»
Назрановской транспортной прокуратурой в ходе мониторинга сети Интернет на сайте youtube. com выявлен видеоролик, пропагандирующий деструктивное молодежное движение «Зацепинг».
Как сообщили в надзорном органе, в целях установления запрета на распространение указанной информации Назрановским транспортным прокурором в суд направлено административное исковое заявление.
Отмечается, что решением Магасского районного суда Республики Ингушетия требования прокурора удовлетворены. Информация признана запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.