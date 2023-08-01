В Ингушетии запускают челлендж к Международному дню бокса
Федерация бокса Ингушетии объявляет о начале запуска челленджа под названием «Бокс-моя жизнь».
Акция приурочена к предстоящему Международному дню бокса, который отмечается 27 августа.
Отмечается, что челлендж стартует 3 августа. Он будет проводиться в социальных сетях региональной федерации бокса, каждый желающий сможет принять в нем участие и даже получить полезные призы от организаторов конкурса.
Условия челленджа будут опубликованы на официальных страницах в социальны сетях Федерации бокса республики.