Бокс

В Ингушетии запускают челлендж к Международному дню бокса

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Федерация бокса Ингушетии объявляет о начале запуска челленджа под названием «Бокс-моя жизнь».

Акция приурочена к предстоящему Международному дню бокса, который отмечается 27 августа.

Отмечается, что челлендж стартует 3 августа. Он будет проводиться в социальных сетях региональной федерации бокса, каждый желающий сможет принять в нем участие и даже получить полезные призы от организаторов конкурса.

Условия челленджа будут опубликованы на официальных страницах в социальны сетях Федерации бокса республики.

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