В Ингушетии запускают челлендж к Международному дню бокса

Акция приурочена к предстоящему Международному дню бокса, который отмечается 27 августа.

Отмечается, что челлендж стартует 3 августа. Он будет проводиться в социальных сетях региональной федерации бокса, каждый желающий сможет принять в нем участие и даже получить полезные призы от организаторов конкурса.

Условия челленджа будут опубликованы на официальных страницах в социальны сетях Федерации бокса республики.