В Ингушетии запустили «горячую линию» из-за жалоб о задержке зарплат учителей
Министр образования и науки республики Эсет Бокова отреагировала на обращения педагогов с просьбой решить проблемы несвоевременных выплат заработной платы в общеобразовательных учреждениях.
«Я периодически просматриваю комментарии и сообщения, поступающие на аккаунты Минобрнауки республики в соцсетях, и в последнее время часто замечаю, что некоторые вопросы касаются проблемы несвоевременной выплаты заработной платы», — заявила Бокова газете «Ингушетия».
Глава ведомства отметила, что для оперативного реагирования на жалобы школьных учителей открыта «горячая линия». Специалисты с 9:00 до 18:00 будут отвечать на вопросы педагогических работников.
Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что число классных руководителей в республике составляет 3 тыс. 398 человек. Все они получают допвыплаты в размере 5 тыс. руб. Ведомство проводит тщательный мониторинг по контролю перечисления причитающихся средств.