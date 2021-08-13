В Ингушетии запустили «горячую линию» из-за жалоб о задержке зарплат учителей

«Я периодически просматриваю комментарии и сообщения, поступающие на аккаунты Минобрнауки республики в соцсетях, и в последнее время часто замечаю, что некоторые вопросы касаются проблемы несвоевременной выплаты заработной платы», — заявила Бокова газете «Ингушетия».

Глава ведомства отметила, что для оперативного реагирования на жалобы школьных учителей открыта «горячая линия». Специалисты с 9:00 до 18:00 будут отвечать на вопросы педагогических работников.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что число классных руководителей в республике составляет 3 тыс. 398 человек. Все они получают допвыплаты в размере 5 тыс. руб. Ведомство проводит тщательный мониторинг по контролю перечисления причитающихся средств.