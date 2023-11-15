В Ингушетии запустили исламское радио

«Пока оно вещает в тестовом режиме на волне 88.4 FM. Знаю, что у наших жителей есть запрос на такие передачи. Не у всех есть время смотреть телевизор или искать темы в интернете. Мы решили, что радио идеально подходит для заполнения этой ниши», — отметил руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов.

Он напомнил, что люди много времени проводят в машине и в дороге, старейшины, домохозяйки тоже любят слушать радио, которое не отвлекает их от текущих дел.

«После этих размышлений дал поручение руководству НТРК «Магас» создать новое радио. Считаю, что его эфир должен заполняться передачами на духовно-нравственные темы, религиозными проповедями, рассказами о жизни и деятельности нашего Пророка Мухаммада (да благословит его и приветствует Аллах), его сподвижников, а также наших выдающихся духовных деятелей и национальных героев. На таких передачах мы сможем воспитать нашу молодежь в правильном направлении», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Директор национальной телерадиокомпании Шамсудин Боков уверен, что этот проект будет востребован не только в Ингушетии, но и в других регионах, поскольку в будущем году НТРК планирует начать вещание исламского радио в сети «Интернет».