Инвестиции

В Ингушетии запустили портал для потенциальных инвесторов

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Портал для потенциальных инвесторов — инвестиционную карту, с помощью которой можно получить информацию обо всех инвестплощадках, запустили в республике, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минэкономразвития региона.

«Заместитель министра экономического развития Ингушетии Магомед Осканов вместе с коллегами по мере получения предоставляет администраторам для размещения на карте всю необходимую информацию, в частности, о земельном фонде и состоянии коммуникаций», — рассказал собеседник.

По его словам, в первом квартале текущего года проведена инвентаризация всего водопроводного хозяйства региона. Проводится работа по инвентаризации электросетевого хозяйства, ее планируется закончить в конце 2023 года, также проводится работа по инвентаризации газовой инфраструктуры.

«Работа над инвестиционной картой Ингушетии начата, в федеральное профильное министерство направлена заполненная модель данных региона, включающая информацию по объектно-атрибутивному составу инвесткарты», — добавили в ведомстве.

Отмечается, что в рамках работы по определению свода инвестиционных правил специалисты Минэкономразвития субъекта согласовали и утвердили все алгоритмы действий по реализации проекта.

Напомним, Минэкономразвития России разработало инвестиционную карту Северо-Кавказского федерального округа. Функционал системы позволяет инвестору изучить условия для своего проекта в разных регионах, узнать о доступных мерах поддержки и подать заявку на подходящую инвестплощадку.

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