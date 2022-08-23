Сельское хозяйство

В Ингушетии запустили предприятие по переработке овечьей шерсти 

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В Ингушетии в тестовом режиме запустили первое предприятие по переработке овечьей шерсти на базе ГУП «Зори Кавказа», сообщил Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале.

«Сегодня ездил проверять готовность цеха. Первая партия шерсти поставлена подведомственными государственными унитарными предприятиями, и начаты работы по ее очистке и прессованию.

Простоев у предприятия быть не должно, есть стабильный источник сырья — это ГУПы, КФХ, личные подсобные хозяйства и другие сельхозпредприятия, которые смогут пополнять запасы шерсти», — сказал Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, этот рабочий проект стоимостью в 5 млн рублей позволит не только создать рабочие места, но и обеспечить заработком людей, у которых в хозяйстве есть овцы.

«Также меня порадовали достижения ГУПа «Зори Кавказа» по сбору озимых зерновых. Урожай нынче хороший — по 40-45 центнеров зерна пшеницы и ячменя с гектара получило хозяйство в нынешнем году», — добавил Глава республики.

После посещения ГУП «Зори Кавказа» Махмуд-Али Калиматов побывал еще в одном фермерском хозяйстве — ГУП «Алханчуртский», где показатели по сбору озимых пшеницы и ячменя такие же высокие как и у «Зори Кавказа», и составляют 42 и 41 центнер с гектара соответственно.

Ранее сообщалось, что в республике поголовье овец, закупленное в начале 2021 года, увеличилось с 10 тысяч до 15 тысяч. Среди них — поголовье гиссарской и кирзской породы, черной карачаевской породы, они распределены по государственным сельхозпредприятиям.

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