В Ингушетии запустили региональную акцию к воссоединению Крыма с Россией

В рамках реализации мероприятия активисты регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» зачитали стихи.

Как сообщили в Коммолодёжи региона, «Поэзия сильных» — это акция, направленная на развитие у подрастающего поколения понятия о событиях, которые предшествовали проведению крымского референдума и фактах новейшей истории республики в составе Российского государства.

Отмечается, что дистанционное проведение региональной акции выбрано не случайно, ведь так организаторы могут вовлечь многих молодых и талантливых ребят в патриотическую жизнь страны.