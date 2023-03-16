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В Ингушетии запустили региональную акцию к воссоединению Крыма с Россией

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Комитет по делам молодёжи Ингушетии запустил региональную акцию «Поэзия сильных» в честь празднования исторического события — воссоединения Крыма с Россией.

В рамках реализации мероприятия активисты регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» зачитали стихи.

Как сообщили в Коммолодёжи региона, «Поэзия сильных» — это акция, направленная на развитие у подрастающего поколения понятия о событиях, которые предшествовали проведению крымского референдума и фактах новейшей истории республики в составе Российского государства.

Отмечается, что дистанционное проведение региональной акции выбрано не случайно, ведь так организаторы могут вовлечь многих молодых и талантливых ребят в патриотическую жизнь страны.

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