Церемония открытия нового маршрута прошла на вокзале железнодорожной станции в Назрани. Здесь дорожники заасфальтировали привокзальную площадь, обустроили стоянку для автомобильного транспорта, обновили бордюры, нанесли разметки.

В торжественном мероприятии приняли участие Глава республики Махмуд-Али Калиматов, начальник Северо-Кавказской железной дороги Сергей Задорин, начальник Южной дирекции скоростного сообщения Валерий Борисов. Для жителей и гостей республики была подготовлена концертная программа от творческих коллективов республики, ярмарка товаров местных производителей.

С 8 сентября «Ласточка» будет курсировать ежедневно. Отправляясь из Назрани в 04:30, поезд будет прибывать в Минеральные Воды в 07:06 мск. В обратном направлении он будет отправляться в 21:00 и прибывать в Назрань в 23:38. Остановки предусмотрены на станциях Котляревская, Прохладная, Аполлонская, Георгиевск. Расписание составлено таким образом, чтобы пассажирам было удобно делать пересадку в Минеральных Водах на «Ласточки» сообщением с Краснодаром и Ростовом-на-Дону, а также пригородный поезд до Кисловодска.

По данным РЖД, пассажиропоток граждан, транзитом следующих через Минеральные Воды по направлениям Новокузнецк — Кисловодск, Кисловодск — Санкт-Петербург, Екатеринбург — Кисловодск и в другие города, а также непосредственно в Ставропольский край, ежегодно растет и по итогам 2019 года оценочно составил около 100 тысяч человек.

«Сегодняшнее знаменательное событие я поставил бы в один ряд с открытием движения фирменного поезда «Назрань — Москва», сыгравшим огромную роль в улучшении качества жизни жителей Ингушетии. Открытие сообщения с Минеральными Водами — это большой подарок. Новый поезд, кроме всего прочего, удобен для курортников, студентов, расширяются возможности для развития туризма. Тысячи наших людей смогут теперь без проблем осуществить поездку в одном из лучших поездов РЖД», — сказал Калиматов.

По его словам, в перспективе «Ласточка» может отправляться из города Сунжа. Для этого необходимы обустройство соответствующей инфраструктуры на участке пути Назрань — Слепцовская, реконструкция станции Слепцовская и строительство там железнодорожного вокзала.

Для комфортного проезда поезд оснащен системой климат-контроля с обеззараживанием воздуха, возможностями для зарядки мобильных устройств, площадками для крупногабаритного багажа, специальными модулями, адаптированными для нужд маломобильных пассажиров.

В ходе церемонии Борисов вручил памятные билеты первых пассажиров Калиматову и Задорину. Пассажиры первого рейса «Назрань — Минводы» скоростного поезда получили приятный бонус от властей Ингушетии. Правительство региона выкупило 150 из 300 билетов для раздачи пассажирам из числа учащихся и студентов, отправляющихся по маршруту.

Как сообщили «Ингушетии» в пресс-службе регионального правительства, в связи с запуском поезда принимаются дополнительные меры безопасности населения с учетом наличия нерегулируемых железнодорожных переездов, так как «Ласточка» движется с высокой скоростью.

Минстроем совместно с Минимуществом, администрацией города и железнодорожной станцией Назрань предусмотрено строительство ограждения от крупного рогатого скота, который может стать помехой для движения поезда и привести к трагическим последствиям.

Как сообщили нашему изданию в пресс-службе Минимущества республики, для различных категорий пассажиров действуют специальные тарифы. Например, при оформлении билета для пассажиров в возрасте от 10 до 21 года и старше 60 лет цена будет снижена на 30%, а при оформлении билетов по тарифу «Туда-обратно» обратный билет обойдется на 20% дешевле. Тариф «День рождения» дает пассажиру-имениннику возможность купить билеты со скидкой 30% для себя и троих сопровождающих (при условии единовременной покупки).

Напомним, новый железнодорожный маршрут организован по итогам встречи Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова с начальником Северо-Кавказской железной дороги Сергеем Задориным 11 марта текущего года.