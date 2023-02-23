Энергоснабжение

В Ингушетии запустили трансформатор мощностью 40 тысяч кВА

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В Ингушетии запустили трансформатор мощностью 40 тысяч кВА для бесперебойного электроснабжения города Сунжа и Сунженского района. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил Глава республики Махмуд-Али Калиматов.

«На протяжении длительного времени жители Сунженского района и города Сунжа испытывали трудности, связанные с перебоями в энергоснабжении. В этих населенных пунктах ежегодно увеличивается численность населения, а это потенциальные потребители электроэнергии, вводятся новые социальные учреждения, соответственно, растет нагрузка на энергооборудование, перегрузка которого составляла уже 40-50%», — написал Калиматов.

По его словам, подстанция «Слепцовская-110», введенная в эксплуатацию в 2001 году, до сегодняшнего дня работала на одном силовом трансформаторе мощностью 16 тыс. кВА. За 22 года увеличилось население муниципалитетов, а количество социально важных объектов возросло в три раза.

«Замена старого трансформатора на новый обеспечит качественную подачу электроэнергии, снизит риски возникновения технологических нарушений, а также затраты на эксплуатационное обслуживание в течение многих лет. Хочу искренне поблагодарить Микаила Гуцериева за содействие в приобретении трансформатора, и помощь, которую он оказывает нашей республике», — отметил Глава.

Он заявил, что это событие является ярким примером конструктивного и плодотворного сотрудничества государственных структур и бизнеса, напомнив, что Президент России Владимир Путин, говоря об общероссийских целях, подчеркнул, что важнейшая задача — это, «чтобы везде, в каждом городе и поселке страны квартиры и дома граждан, промышленные и социальные объекты были надежно обеспечены теплом и электричеством».

«Мы планомерно двигаемся к решению данных задач», — цитирует Калиматова его пресс-служба.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что новый трансформатор за 37,5 млн рублей закуплен фондом «Сафмар» Гуцериева. Также промышленно-финансовой группой передан амбулифт аэропорту «Магас» имени Суламбека Осканова стоимостью 15 млн рублей.

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