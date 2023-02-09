В Ингушетии запустят четыре новых предприятия до конца 2023 года

«Эти инвестиционные проекты имеют большое значение для республики», — отметила на рабочей встрече с Главой региона Махмуд-Али Калиматовым руководитель Минэкономики Эсет Тумгоева.

По ее словам, завод по производству детских санитарно-гигиенических средств «Бест Бренд» станет первым подобным предприятием в СКФО. При выходе на проектную мощность предприятие намерено производить до 96,7 млн. единиц готовой продукции в год.

Запуск импортозамещающего производства позволит создать около 70 новых рабочих мест, в том числе 32 высокопроизводительных.

ООО «Строй Комфорт» в городе Карабулаке — предприятие по производству тротуарной брусчатки и газобетонных блоков, которые используются в строительстве частных домов, МКД, социальных объектов. Будет создано около 50 новых рабочих мест.

До конца года откроется после реконструкции комбинат строительных материалов «Неон», первая очередь которого была запущена еще в 2006 году, но позже предприятие закрыли.

Введение в эксплуатацию новых производственных мощностей комбината позволят улучшить качество и увеличить количество продукции: бытовой, облегченный и облицовочный кирпич. Планируется выпускать до 40 млн единиц продукции. В течение 3-х лет будет создано свыше 200 рабочих мест, стоимость проекта — 800 млн рублей.

В сельском поселении Али-Юрт Назрановского района откроется первый в СКФО завод алюминиевых сплавов — «РИАЛ». Продукцию предприятия составят алюминиевые сплавы в цилиндрических слитках из лома и отходов.

Министр отметила, что предполагаемый объем переработки материалов составит 5 тыс. тонн в год, в том числе 3 тыс. тонн, подвергаемых гомогенизации.

«Инвесторов, желающих реализовывать свои проекты на территории нашей республики, все больше, а это значит, что мы смогли создать комфортные условия для развития промышленности и ведения бизнеса. Сейчас наш инвестиционный портфель уже насчитывает более 40 проектов», — подчеркнул Калиматов, информирует пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.