В Ингушетии запустят ферму по выращиванию индейки на 5 тыс. голов

В аренду крестьянско-фермерскому хозяйству была передана заброшенная на протяжении 30 лет ореховая роща. Необходимо отметить, что сам орешник был посажен в 1975 году.

Арендатором проделана работа по санитарной обрезке и омоложению деревьев, а также по раскорчёвке на участках 25,7 га и 7 га. Сумма уплаченной арендной платы составила: в 2019 году — 136 тыс. рублей и более 250 тыс. в 2020 году. В дальнейшем КФХ планируется строительство фермы по выращиванию индейки на 5 тыс. голов, мини-цеха по производству консервов, теплиц для выращивания томатов и огурцов.

Руководитель субъекта подчеркнул намерение помогать предпринимателям, работникам агропромышленного комплекса региона вне зависимости от масштабов ведения хозяйства.

«Сельскохозяйственная отрасль — одна из ведущих в нашей республике, на которую мы делаем ставку при развитии экономики региона. Многие наши прорывные проекты именно в сфере агропрома. ГУПы, КФХ, крупный, малый и средний бизнес, частные подсобные хозяйства — мы всех будем поддерживать, развивать культуру бережного отношения к земле среди наших жителей», — отметил он.

Калиматов дал поручение Минэкономразвития, Минсельхозу и Минприроды региона оказать поддержку при расширении хозяйства.

На данный момент фермер Илиев, помимо ореховых деревьев, выращивает и экологически чистые овощи: 21 га картофеля, 3 га арбуза, 1,3 га дыни, 1,4 га огурцов, 1,5 га тыквы, 60 га озимого рапса. Здесь на постоянной основе работает более 70 человек из местного населения.

Хозяйство занимается переработкой грецкого ореха, мощность линии составляет 150 кг в час, а также переработкой мяса и производством полуфабрикатов, кондитерских изделий. Кроме того, КФХ «Оздоева М. М.» закупает грецкий орех, ежевику, шиповник и боярышник для реализации населению республики и других регионов России, владеет поголовьем крупного и мелкого рогатого скота — 198 и 24 головы соответственно, а также индейки — 110 птиц.