В Ингушетии запустят комбикормовый завод до конца 2022 года

«На сегодняшний день уже функционирует первая очередь, это 5,5 тысяч тонн в мясе и глубокая переработка, в которую входит разделка, колбаса, сосиски, бастурма и так далее. В этом году мы начинаем строительство второй очереди, это собственный комбикормовой завод и 20 птичников, после чего мощность предприятия будет доведена до 12-13 тысяч тонн. На сегодняшний день мы осуществляем поставки в Москву, Санкт-Петербург, Самару, Пензу, Ростов-на-Дону, основные покупатели у нас эти регионы. В ближайшее время планируем выход на рынок Узбекистана», — сказал Костоев.

Предприятие закупает яйцо у российских производителей, но с 2023 года планирует начать закупать его в Канаде.

«Мы закупаем племенное яйцо, его инкубируем в цыпленка, далее переводим цыплят на площадку подращивания, оттуда через 42 дня птицы переводится на площадку выращивания, а далее идет на убой. В конце прошлого года мы запустили мясоперерабатывающий завод, откармливаемых птицу в строгом соответствии стандарту халяль, не используем в комбикормах не мясокостную, не рыбную муку, поскольку эти продукты по стандартам халяль считаются сомнительными. Проект построен со строгим соблюдением экологических, биологических и санитарных норм», — добавил гендиректор птицекомплекса.

Напомним, реализация проекта по линии «Корпорации развития Северного Кавказа» была начата в 2017 году, его стоимость составляет 3,8 млрд рублей. После полного завершения строительства птицеводческий комплекс ежегодно начнет давать 10,2 тыс. тонн мяса в живом весе.