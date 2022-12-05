В Ингушетии запустят курсы иппотерапии для детей с инвалидностью

«В этом году я получила грант Всероссийского форума волонтеров-медиков в размере 1,1 млн рублей на реализацию данного проекта. Мы планируем провести курсы примерно весной 2023 года, когда погода станет более теплой. Для реализации проекта формируется группа из около 60 детей от трех лет и старше с инвалидностью», — сказала Сагова.

По ее словам, в рамках проекта уже запущены тренинги, в рамках которых с детьми и родителями общается психолог для профилактики эмоционального выгорания, чтобы улучшить психологический климат внутри семьи.

Во время конных занятий, которых всего будет 210, с детьми будет работать специально обученный инструктор по иппотерапии.