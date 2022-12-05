Гранты

В Ингушетии запустят курсы иппотерапии для детей с инвалидностью

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В Ингушетии в 2023 году запустят курсы иппотерапии для детей с инвалидностью, а также детей из многодетных и малообеспеченных семей, сообщила куратор проекта Лейла Сагова.

«В этом году я получила грант Всероссийского форума волонтеров-медиков в размере 1,1 млн рублей на реализацию данного проекта. Мы планируем провести курсы примерно весной 2023 года, когда погода станет более теплой. Для реализации проекта формируется группа из около 60 детей от трех лет и старше с инвалидностью», — сказала Сагова.

По ее словам, в рамках проекта уже запущены тренинги, в рамках которых с детьми и родителями общается психолог для профилактики эмоционального выгорания, чтобы улучшить психологический климат внутри семьи.

Во время конных занятий, которых всего будет 210, с детьми будет работать специально обученный инструктор по иппотерапии.

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