В Ингушетии запустят пилотный проект по обеспечению платежной дисциплины

«По основной задолженности мы будем думать, что дальше делать. Потому что она действительно за много лет накоплена. Там надо ее инвентаризировать, смотреть, какая реальна к взысканию, какая нереальна», — сказал Новак, пишет «Ъ».

Он также рассказал, что в двух регионах — Ингушетии и Дагестане — запустят пилотный проект по обеспечению платежной дисциплины в отношении электроэнергии и газа. Проект рассчитан на срок от трех до пяти лет. В субъектах будут созданы расчетные центры, через которые будет проводиться оплата по установке приборов учета.

Вице-премьер отметил, что Минэкономики и Минэнерго разработали план обеспечения платежной дисциплины. В числе проблем «заниженные нормативы потребления, безучетное потребление, бесхозяйные объекты, очень много потерь в сетях».