Платежи

В Ингушетии запустят пилотный проект по обеспечению платежной дисциплины

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Александр Новак

Правительство планирует провести инвентаризацию задолженностей регионов Кавказа за газ и электроэнергию, чтобы понять, какой объем реально взыскать и как лучше это сделать, сообщил вице-премьер Александр Новак после совещания в Пятигорске по вопросам социально-экономического развития СКФО.

«По основной задолженности мы будем думать, что дальше делать. Потому что она действительно за много лет накоплена. Там надо ее инвентаризировать, смотреть, какая реальна к взысканию, какая нереальна», — сказал Новак, пишет «Ъ».

Он также рассказал, что в двух регионах — Ингушетии и Дагестане — запустят пилотный проект по обеспечению платежной дисциплины в отношении электроэнергии и газа. Проект рассчитан на срок от трех до пяти лет. В субъектах будут созданы расчетные центры, через которые будет проводиться оплата по установке приборов учета.

Вице-премьер отметил, что Минэкономики и Минэнерго разработали план обеспечения платежной дисциплины. В числе проблем «заниженные нормативы потребления, безучетное потребление, бесхозяйные объекты, очень много потерь в сетях».

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