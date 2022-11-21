В Ингушетии запустят Telegram-бот по поддержке семей мобилизованных

«В чат-боте будет собрана вся информация о мерах поддержки оказываемых для семей военнослужащих и мобилизованных и опубликованы ответы на многие общие вопросы, интересующие жителей», — сказал Муталиев.

По его словам, в меню жители смогут выбрать интересующую рубрику: оказание социальных услуг, содействие в поиске подходящей работы, выплаты для детей, содействие в оформлении социальных выплат, организация отдыха и оздоровления детей, юридическая помощь и другие.

«Считаю важным оказать всю необходимую помощь семьям мобилизованных, в первую очередь они должны иметь возможность сообщить о своей проблеме, получить правильный ответ на интересующие их вопросы. Все вопросы таких семей, касающиеся компетенции Минтруда Ингушетии мы будем решать в индивидуальном формате, — добавил руководитель Минтруда Ингушетии.

Как отметил Глава республики Махмуд-Али Калиматов, в регионе сегодня разработан большой пакет мер поддержки мобилизованных и добровольцев.

«Их семьи должны в полной мере пользоваться всеми заявленными услугами и льготами», — сказал Калиматов.

Напомним, со 2 ноября согласно Указу Главы региона в Ингушетии оказываются новые меры соцподдержки семьям мобилизованных и участников СВО.