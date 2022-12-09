В Ингушетии заработает центр подготовки кадров по финансовым технологиям

«Создание профильного Data-центра и эффективной теоретической базы позволит в короткие сроки готовить высококлассных специалистов в области финансовых технологий», — сказал собеседник.

Как сообщил Главе региона Махмуд-Али Калиматову министр промышленности и цифрового развития Бадма Дорджиев, наблюдаемые изменения в мировой финансовой системе диктуют необходимость внедрения новых инструментов и практик в экономику региона.

По словам Дорджиева, при реализации проекта планируется использовать имеющийся опыт в сфере криптомайнинга и конвертации цифровых валют, а также регулярно привлекать спикеров и экспертов.

Калиматов всецело поддержал озвученную идею, выразив уверенность в том, что в самой ближайшей перспективе такие сотрудники будут востребованы во всех отраслях экономики страны, а строящийся в республике IT-кластер имени Героя России Адама Хамхоева станет важным институтом развития для всего региона.

По словам руководителя региона, первый в Ингушетии IT-парк стоимостью 800 млн рублей создадут в республике до конца 2030 года при активной поддержке АО «Кавказ. РФ» в рамках экономического развития региона.

Парк «Орион» создается в целях локализации участников IТ-кластера региона, в частности, резидентов Центра инновационных разработок.

«У республики появится своя площадка по обеспечению максимально благоприятных условий для эффективных IТ-разработок как стартап-проектам, так и крупными IТ-компаниями на всех стадиях: от идеи и проектирования до создания и внедрения конечного инновационного продукта», — привел газете «Ингушетия» слова Калиматова сотрудник пресс-службы.

Всего за несколько лет власти намерены запустить шесть крупных промышленных парков за 5,1 млрд рублей при поддержке федерального правительства.