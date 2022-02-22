В Ингушетии заработал пункт приема помощи для беженцев из Донбасса

«Штаб будет заниматься координацией работы по сбору и распределению гуманитарной помощи, встрече вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР, организацией условий проживания и их дальнейшего сопровождения», — сказал сотрудник пресс-службы.

Представитель ОНФ отметил, что волонтеры будут регистрировать граждан, формировать списки на расселение, проводить анкетирование по формированию потребностей.

Добровольцы возьмут на себя функции по консультации по телефону жителей республики по всем вопросам оказания гуманитарной помощи и помогать в сортировке переданных на нужды переселенцев вещей и продуктов питания.

Пункт приема гуманитарной помощи организован на ул. Чеченской в Назрани.

Штаб будет принимать одежду, обувь и постельные принадлежности в хорошем состоянии, а также продовольственные товары с длительным сроком годности, бытовую химию, средства личной гигиены, канцелярия и т. д.

Ранее Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявлял, что признание Россией суверенитета ДНР и ЛНР считает неизбежным, а это решение историческим днем для жителей этих двух республик.

Для беженцев из Донбасса в регионе уже подготовлены места для проживания, будут созданы все условия, сообщил он.

18 февраля власти ДНР и ЛНР начали эвакуацию населения в Россию из-за обострения вооруженного конфликта. В первую очередь эвакуируют женщин, детей и пожилых людей. В частности, только МЧС ДНР намерено вывезти до 700 тыс. человек. Беженцев в первую очередь принимает Ростовская область.