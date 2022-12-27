В Ингушетии заведено дело за повторное подключение к газовым сетям

Материалы о повторном несанкционированном подключении переданы в правоохранительные органы, в декабре текущего года в отношении абонента возбуждено дело по статье «Самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние».

Всего по Ингушетии с начала 2022 года специалисты газовой компании выявили более 700 нарушений, связанных с потреблением и учетом газа. По выявленным фактам направлены заявления в правоохранительные органы, что стало поводом для возбуждения 24 уголовных дел, отмечает пресс-служба компании.

ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» входит в Группу «Газпром межрегионгаз», поставляет природный газ промышленным и бюджетным потребителям, а также населению Республики Ингушетия.