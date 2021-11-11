Мошенничество

В Ингушетии заведующая детсадом стала фигурантом дела за прием на работу «мертвых душ»

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Возбуждено уголовное дело в отношении 42-летней местной жительницы по подозрению в крупном мошенничестве, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального главка СКР.

«По данным следствия, с июля 2014 года по август 2020 года заведующая детсадом номер 7 города Малгобека «Сказка» фиктивно трудоустроила на различные должности в учреждении нескольких местных жителей и необоснованно осуществляла перечисление заработной платы на расчетные банковские счета данных лиц на сумму около 1,8 млн рублей. Денежными средствами подозреваемая распорядилась по своему усмотрению», — сказал собеседник издания.

Уголовное дело по ч.4 ст.159 УК России (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) завели по материалам полиции и УФСБ по региону.

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