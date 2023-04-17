Мошенничество

В Ингушетии заведующая детсадом заработала 1,5 млн руб. на «мертвых душах»

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Уголовное дело в отношении заведующей детским садом одного из сел Назрановского района о крупном мошенничестве дошло до суда, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе республиканской прокуратуры.

«По версии следствия, женщина, с 2016 года по 2022 год путем фиктивного трудоустройства шести граждан, не осведомленных о ее преступных намерениях, и фальсификации соответствующих документов, похитила бюджетные средства, предназначенные для начисления им зарплаты на общую сумму свыше 1,5 млн рублей», — сказал сотрудник пресс-службы.

Как отметил собеседник, деньги поступали на подконтрольные ей банковские счета, а в дальнейшем расходовались по ее усмотрению.

Руководителю дошкольного учреждения вменили ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Минобрнауки Ингушетия заявлен гражданский иск о взыскании с обвиняемой всей суммы причиненного государству ущерба.

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