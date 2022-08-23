В Ингушетии заведующую детсадом уличили в присвоении зарплат «мертвых душ»

«Сотрудники полиции совместно с коллегами из УФСБ России по Ингушетии установили, что с 2016 по 2022 год заведующая детским образовательным учреждением фиктивно трудоустроила в возглавляемую ею организацию граждан, которые фактически не исполняли свои должностные обязанности», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, женщина получила за «мертвых душ» заработную плату на общую сумму более 1 млн 300 тыс. руб. Этими деньгами она распорядилась по своему усмотрению.

Она может стать фигурантом уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).