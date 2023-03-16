Следком

В Ингушетии завели дело о дискредитации Вооруженных сил России

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Возбуждено уголовное дело по факту совершения публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил России, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе СУ СКР по республике.

По данным следствия, в ноябре прошлого года подозреваемый в социальных сетях размещал публикации, дискредитирующие Российскую армию. Противоправные действия выявлены сотрудниками УФСБ по региону.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — отметили в ведомстве.

Подозреваемому вменяется статья 280.3 УК России.

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