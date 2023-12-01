В Ингушетии завели дело о мошенничестве с сельхозземлями на 7 млн рублей

«В 2014 году на основании фиктивных документов на местного жителя переоформлено право собственности на земельный участок площадью 1,5 га, кадастровой стоимостью в 6,9 млн рублей, принадлежавший ранее ГУП «Магас» в соответствии с хозяйственным ведением», — рассказал собеседник.

По его словам, были направлены материалы проверки в следственный орган.

Отмечается, что по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).