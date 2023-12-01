Мошенничество

В Ингушетии завели дело о мошенничестве с сельхозземлями на 7 млн рублей

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В регионе возбудили уголовное дело об отчуждении 1,5 га земельного участка сельскохозяйственного предприятия стоимостью около 7 млн рублей, сообщили газете «Ингушетия» в пятницу, 1 декабря, в региональной прокуратуре.

«В 2014 году на основании фиктивных документов на местного жителя переоформлено право собственности на земельный участок площадью 1,5 га, кадастровой стоимостью в 6,9 млн рублей, принадлежавший ранее ГУП «Магас» в соответствии с хозяйственным ведением», — рассказал собеседник.

По его словам, были направлены материалы проверки в следственный орган.

Отмечается, что по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

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