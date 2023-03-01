В Ингушетии завели дело о продаже оружия и боеприпасов

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Правоохранительные органы расследуют дело о сбыте оружия одному из двух братьев из села Барсуки, задержанных в октябре минувшего года после обысков, сообщил газете «Ингушетия» источник, знакомый с ситуацией.

«Возбуждено дело по ч. 1 ст. 223, ч. 2 ст. 222 УКРФ по факту сбыта 50-летнему жителю Назрановского района пистолета калибра 9 мм без маркировочных обозначений с магазином и 8 патронов калибра 9×8 мм», — сказал источник.

По его данным, оружие и боевые припасы силовики нашли в октябре минувшего года в доме задержанного при обследовании его дома.

Ранее сообщалось, что у двух братьев обнаружено самодельное огнестрельное оружие, изготовленное на базе пистолета Макарова с патронами калибра 9 мм. Оба взяты под арест по подозрению в хранении оружия.

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